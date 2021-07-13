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13:23 13.07.2021

Зеленский: Наш долг - сделать Бабий Яр местом памяти, а не местом забвения

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Зеленский: Наш долг - сделать Бабий Яр местом памяти, а не местом забвения

Современные поколения не могут изменить историю, но могут достойно почтить память всех погибших, заявил президент Украины Владимир Зеленский на открытии форума "Украина 30. Гуманитарная политика" в Киеве во вторник, комментируя развитие Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

"Бабий Яр - это страшный символ Холокоста на нашей украинской земле. Мы не можем избавиться от него, но можем победить достойным чествованием памяти всех жертв, всех погибших. Вопрос исторической справедливости очень острый. Мы несем ответственность перед всеми прошлыми и всеми будущими поколениями за историческую справедливость", - подчеркнул он.

Президент отметил, что в годы Второй мировой войны 1,5 миллиона украинских евреев были казнены, а в Бабьем Яру - около 100 тыс. человек.

"Мы не имеем права об этом забывать и не забудем. Для Украины крайне важно достойное, на высоком уровне чествования всех жертв этой трагедии", - подчеркнул он.

Зеленский напомнил, что еще в конце прошлого года подписал указ "О мероприятиях в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра и дополнительных мерах по дальнейшему развитию Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". В частности, продолжается строительство территории этого заповедника, созданы новые объекты, разосланы приглашения и ожидается много иностранных гостей на мероприятия по чествованию 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра, которые состоятся в сентябре 2021 года.

"Наш долг - сделать Бабий Яр местом памяти, а не местом забвения. Здесь не должно быть тира или любого другого комплекса. Мы как государство стремимся сделать это место достойным памяти более чем 100 тыс. жертв Холокоста. Очень важно, чтобы эти стремления разделяло наше сообщество. Я уверен, что разделяют все украинцы", - отметил он.

Теги: #зеленский #бабий_яр
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