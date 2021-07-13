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13:14 13.07.2021

Вторая очередь Национального музея Голодомора-геноцида будет построена в 2022 году - Зеленский

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Вторая очередь Национального музея Голодомора-геноцида будет построена в 2022 году - Зеленский

Завершить строительство второй очереди Национального музея Голодомора-геноцида планируется ко 90-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как отметил президент на открытии Всеукраинского форума "Украина 30. Гуманитарная политика" в Киеве, сохранение исторической памяти является важной составляющей гуманитарной политики Украины.

"Можем ли мы как нация считать, что эту обязанность мы выполняем до конца, если долгие годы в стране никак не достроится музей мемориал жертв голодомора? Я думаю, что нет. Именно поэтому к 90-й годовщине Голодомора-геноцида вторая очередь Национального музея "Мемориал жертв голодомора" будет достроена и появится на склонах Днепра в Киеве в полном объеме", - сказал Зеленский.

Теги: #музей #зеленский #голодомор
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