События

13:01 13.07.2021

Суд отменил решение Николаевского горсовета о предоставлении русскому языку статуса регионального - Кремень

1 мин читать
Суд отменил решение Николаевского горсовета о предоставлении русскому языку статуса регионального - Кремень

Николаевский окружной административный суд признал недействительным и отменил решение Николаевского городского совета о предоставлении русскому языку статуса регионального, сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

"После повторного обращения уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кремня к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой Николаевский окружной административный суд признал недействительным и отменил решение Николаевского городского совета о предоставлении русскому языку статуса регионального", - говорится в сообщении пресс-службы языкового омбудсмена.

Кремень выразил надежду, что в ближайшее время депутаты утвердят городскую программу развития украинского языка как государственного, заработают бесплатные курсы по изучению украинского языка, а также будет назначен профильный заместитель городского головы по вопросам языковой политики.

Кремень также отметил, что по информации, которой располагает секретариат уполномоченного по защите госязыка, до сих пор в силе остаются решения по функционированию региональных языков Днепропетровского и Луганского областных советов, и в отдельных громадах Одесской и Закарпатской областей.

"Вопрос отмены еще действующих антиконституционных решений постоянно находится у нас контроле", - добавил уполномоченный.

Теги: #язык #николаев #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:48 13.07.2021
"Голос" настроен не допустить внесения изменений в закон о государственном языке – нардеп Железняк

"Голос" настроен не допустить внесения изменений в закон о государственном языке – нардеп Железняк

11:10 13.07.2021
Рада поддержала закон о ВККС с предложениями президента

Рада поддержала закон о ВККС с предложениями президента

11:48 09.07.2021
Зеленский подписал закон об увеличении расходов на нужды Государственной судебной администрации

Зеленский подписал закон об увеличении расходов на нужды Государственной судебной администрации

09:41 09.07.2021
Медведчук планирует подавать апелляцию на решение суда о его домашнем аресте

Медведчук планирует подавать апелляцию на решение суда о его домашнем аресте

09:01 09.07.2021
Медведчуку продолжили круглосуточный домашний арест на 2 месяца - до 7 сентября - СМИ

Медведчуку продолжили круглосуточный домашний арест на 2 месяца - до 7 сентября - СМИ

23:32 08.07.2021
В Харькове гражданин Турции сбежал из зала суда, по городу введена операция "Сирена"

В Харькове гражданин Турции сбежал из зала суда, по городу введена операция "Сирена"

13:46 08.07.2021
Печерский суд не удовлетворил ходатайство защиты Медведчука об отводе судьи по избранию меры пресечения

Печерский суд не удовлетворил ходатайство защиты Медведчука об отводе судьи по избранию меры пресечения

10:19 08.07.2021
"Нова пошта" судится с Госпотребслужбой в Харьковской области за необоснованно большой штраф

"Нова пошта" судится с Госпотребслужбой в Харьковской области за необоснованно большой штраф

06:47 08.07.2021
Группа, требовавшая у харьковчанки несуществующий долг в 50 тыс. грн, предстанет перед судом

Группа, требовавшая у харьковчанки несуществующий долг в 50 тыс. грн, предстанет перед судом

19:32 07.07.2021
Иностранец предстанет перед судом за убийство мужчины в переходе на Майдане Независимости в декабре прошлого года – прокуратура

Иностранец предстанет перед судом за убийство мужчины в переходе на Майдане Независимости в декабре прошлого года – прокуратура

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада поддержала закон о ВККС с предложениями президента

С начала суток российские наемники обстреляли украинские позиции возле Южного

В Украине за сутки зафиксирован 481 новый случай заболевания Covid-19, выздоровели 750 человек, 36 летальных случаев – Минздрав

Меркель заявила о необходимости имплементации "формулы Штанмайера" в украинское законодательство

Меркель заявила о необходимости сохранения транзита российского газа через Украину в случае завершения строительства "Северного потока – 2"

ПОСЛЕДНЕЕ

Вторая очередь Национального музея Голодомора-геноцида будет построена в 2022 году - Зеленский

Электронной форме взаимодействия с органами власти доверяют 43% граждан - опрос

Все операторы проката электросамокатов Киева программно снизили максимальную скорость до 20 км/ч – КГГА

В ближайшие дни в Украине ожидается сухая и жаркая погода, лишь в Карпатах местами грозы

Рада включила в повестку дня законопроект о большом государственном гербе

"Нова Пошта" начала вакцинацию сотрудников

Шестеро сотрудников таможни в Харькове подозреваются в причинении государству ущерба на почти 30 млн грн

Начальника локомотивного депо "Укрзализныци" в Киеве подозревают в злоупотреблении на 2,7 млн грн при закупке запчастей

В ближайшие дни в большинстве областей Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности

В Украине более 83 тыс. украинцев вакцинировали от Covid-19 за минувшие сутки – Минздрав

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА