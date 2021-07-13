Суд отменил решение Николаевского горсовета о предоставлении русскому языку статуса регионального - Кремень

Николаевский окружной административный суд признал недействительным и отменил решение Николаевского городского совета о предоставлении русскому языку статуса регионального, сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

"После повторного обращения уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кремня к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой Николаевский окружной административный суд признал недействительным и отменил решение Николаевского городского совета о предоставлении русскому языку статуса регионального", - говорится в сообщении пресс-службы языкового омбудсмена.

Кремень выразил надежду, что в ближайшее время депутаты утвердят городскую программу развития украинского языка как государственного, заработают бесплатные курсы по изучению украинского языка, а также будет назначен профильный заместитель городского головы по вопросам языковой политики.

Кремень также отметил, что по информации, которой располагает секретариат уполномоченного по защите госязыка, до сих пор в силе остаются решения по функционированию региональных языков Днепропетровского и Луганского областных советов, и в отдельных громадах Одесской и Закарпатской областей.

"Вопрос отмены еще действующих антиконституционных решений постоянно находится у нас контроле", - добавил уполномоченный.