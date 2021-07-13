События

12:25 13.07.2021

Электронной форме взаимодействия с органами власти доверяют 43% граждан - опрос

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Электронной форме взаимодействия с органами власти доверяют 43% граждан - опрос

Электронной форме взаимодействия с органами власти доверяют 43%, не доверяют - 42% граждан, свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), обнародованные на сайте Министерства цифровой трансформации Украины во вторник.

В сообщении отмечается, что согласно исследованию, 25,5% респондентов от 15 лет и старше за последние шесть месяцев имели опыт ситуаций в интернете, которые их огорчили или смутили. Около 9% респондентов от 15 лет и старше за последние шесть месяцев становились жертвами кибербуллинга, киберклеветы или насилия через визуальные материалы.

Кроме того, согласно исследованию, 23% респондентов утверждают, что они имели опыт взлома своего аккаунта в социальных сетях или мессенджерах. А 90% респондентов 15+ лет соглашаются в том, что в интернете много дезинформации и фейков.

Исследование проводилось в 903 населенных пунктах Украины. Его полная презентация совместно с представителями Минцифры пройдет 15 июля.

Теги: #кмис #опрос #минцифры
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