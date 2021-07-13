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12:17 13.07.2021

Все операторы проката электросамокатов Киева программно снизили максимальную скорость до 20 км/ч – КГГА

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Все операторы проката электросамокатов Киева программно снизили максимальную скорость до 20 км/ч – КГГА

Все семь операторов проката электросамокатов Киева уже снизили предельную скорость до 20 км/ч, сообщил заместитель председателя Киевской государственной городской администрации Константин Усов в своем Телеграмм-канале.

"В рамках Меморандума, подписанного между КГГА и операторами проката электросамокатов в Киеве, мы заложили ряд ограничений, которые должны помочь повысить безопасность киевлян при передвижении по улицам города. Одним из основных было ограничение максимальной скорости с 35 км/ч до 20 км/ч. По состоянию на 13 июля все операторы это требование выполнили", - отметил он.

По его словам, время полной имплементации всех ограничений продлится около месяца с даты подписания Меморандума, поскольку на технологическое исполнение некоторых из них требуется больше времени, а некоторые даже требуют изменения бизнес-модели.

"Кроме снижения предельной скорости, уже четыре оператора из семи полноценно ввели зоны ограничения скорости до 14 км/ч и зоны полного запрета движения. Система выполняет следующие действия автоматически, опираясь на GPS-сигнал. Остальные три оператора должны соответствующим образом настроить свои карты в ближайшее время", - заявил заместитель председателя КГГА.

Он также сообщил, что операторы уже частично промаркировали самокаты номерными знаками. Номера наносятся с обеих сторон трубы руля в формате "буква и 4 цифры", и каждый из операторов имеет свои уникальные серии: Bolt - A, В, С; Jet - J, Е; BikeNow - N; Kiwi - K; Scroll Bird - O, S; Zelectra - Т, Z; Vzhooh - V.

"Кроме того, город уже начал получать первые большие данные и тепловые карты от операторов по интенсивности движения прокатных самокатов на улицах и популярных местах для старта-финиша. В дальнейшем эти данные будут использованы для оптимизации маршрутов общественного транспорта", - добавил Усов.

Как сообщалось, 24 июня 2021 года КГГА подписала Меморандум о сотрудничестве с операторами услуг проката электросамокатов Киева. Среди главных ограничений - уменьшение максимальной скорости, введение зон запрета передвижения и оставления самокатов, упорядочение точек утреннего старта, маркировка каждого самоката, страхование пользователей, а также предоставление операторами данных, необходимых для контроля качества услуг проката.

Источник: https://t.me/usov_ua/75

Теги: #киев #кгга #самокат
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