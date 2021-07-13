В ближайшие дни в Украине ожидается сухая и жаркая погода, лишь в Карпатах местами грозы

В ближайшие двое суток над Украиной продолжит господствовать жаркая воздушная масса, в большинстве областей будет сухо, сообщает Укргидрометцентр.

В среду, 14 июля, по всей странице без осадков. Ветер преимущественно южный, 3-8 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 30-35°; в Карпатах ночью 10-15°, днем 21-26°.

В Киеве - жаркая и сухая погода с температурой ночью 20-22°, днем 31-33°. Ветер южный, 3-8 м/с.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 14 июля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 33,2 градусов тепла в 1951 году, самая низкая ночью – на отметке 8 градусов выше ноля в 1911 году.

В четверг, 15 июля, в Украине без осадков, лишь в Карпатском регионе местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, на юге и востоке страны северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 18-23°, днём 30-35°, на Закарпатье и Прикарпатье 27-32°.

В Киеве - жаркая и сухая погода с температурой ночью 20-22°, днем 32-34°. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

12 июля на 9.00 температура воды была в Черном и Азовском морях 24-26°, в Днепре в пределах Киева 26°.