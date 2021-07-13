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11:09 13.07.2021

Рада включила в повестку дня законопроект о большом государственном гербе

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Рада включила в повестку дня законопроект о большом государственном гербе

Верховная Рада включила в повестку дня инициированный президентом Владимиром Зеленским законопроект №5712 о большом государственном гербе Украины.

Принятие соответствующего решения поддержали 243 народных депутатов на пленарном заседании во вторник.

Вместе с тем парламент сократил на половину (две недели) сроки рассмотрения законопроекта, что предполагает в том числе внесение альтернативных проектов.

Согласно законопроекту, государственный герб Украины является государственным символом Украины, главным элементом которого является знак Княжеского государства Владимира Великого (малый государственный герб Украины) золотого цвета, размещенный на синем пятистороннем щите с закругленными нижними боковыми углами с золотой каймой; над щитом - изображение великокняжеского венца (короны) Ярослава Мудрого и пурпурно-золотой шатер в виде растительного орнамента; щит держат: с левой стороны - лев (герб Галицко-Волынского княжества), с правой - воин-казак с ружьем (герб Войска Запорожского) под щитом - лента из двух равновеликих горизонтальных полос синего и желтого цветов, под лентой - два золотых колоска пшеницы, переплетенные гроздью калины пурпурного цвета со стилизованным листьями пурпурно-золотого цвета.

Законопроект уточняет, что изображение льва и воина-казака выполнены золотым цветом с элементами пурпурного.

Проект закона предусматривает, что большой государственный герб Украины обязательно воспроизводится на официальных символах президента Украины, большой государственной печати Украины, печатях президента, Верховной Рады, Кабинета министров, Конституционного и Верховного судов, фасаде здания резиденции президента Украины в Киеве, а также на фасадах зданий Верховной Рады, Кабинета министров, Конституционного и Верховного судов, зале заседаний парламента, а также на денежных знаках Украины по решению Национального банка.

"Изображение большого государственного герба Украины может использоваться физическими и юридическими лицами с соблюдением требований, установленных законом", - подчеркивается в документе.

В нем также отмечается, что большой государственный герб Украины не может использоваться как собственная символика органов государственной власти, территориальных общин сел, поселков, городов, символика районов и областей и/или элемент такой символики, кроме случаев, предусмотренных частью первой настоящей статьи.

"Запрещается воспроизведение изображения большого государственного герба Украины в символике политических партий, общественных объединений, профессиональных союзов и их объединений, юридических и физических лиц; использование или имитирование изображения большого государственного герба Украины в рекламе, кроме социальной рекламы по защите суверенитета и территориальной целостности Украины; использование изображения большого государственного герба Украины в перевернутом виде или другим способом, выражающий надругательство и пренебрежение к нему; размещения на картинке большого государственного герба Украины надписей или изображений независимо от способов их нанесения и содержания", - уточняется в законопроекте.

В пояснительной записке подчеркивается, что законопроект был разработан в соответствии с требованиями Конституции Украины с целью законодательного урегулирования вопросов описания, порядка использования и правовой защиты большого государственного герба Украины.

Теги: #герб #рада
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