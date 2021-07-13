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10:41 13.07.2021

"Нова Пошта" начала вакцинацию сотрудников

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"Нова Пошта" начала вакцинацию сотрудников

В группе компаний "Нова Пошта" стартовала программа вакцинации - любой сотрудник компании, независимо от должности, может получить прививки как работник критической инфраструктуры.

"Вакцинация проходит под наблюдением собственной эпидемиологической службы компании в специально оборудованных медицинских кабинетах в офисах и терминалах "Нова Пошта", - отмечается в сообщении компании во вторник.
Групповые прививки работников "Нова Пошта" уже состоялись в Запорожье, Полтаве, Сумах, Одессе, Киеве, Черновцах, Ривне, Днепре, Хмельницком и Кропивницком

"В нашей компании работает более 30 тыс. сотрудников. Большинство из них каждый день контактируют с большим количеством людей. Поэтому крайне важно дать им надежную защиту от Covid-19", - комментирует главный врач-эпидемиолог "Нова Пошта" Ирина Кобылевская.

По ее словам, компания уже больше года предпринимает меры по минимизации распространения вируса - использование медицинских масок и антисептиков, дезинфекция помещений, проведение температурного скрининга и соблюдение социальной дистанции.

"С помощью вакцинации мы планируем усилить защиту наших сотрудников, чтобы они чувствовали себя в безопасности каждый день, приходя на работу", - подчеркивает Кобылевская.
Работники компании, которые вакцинируются группами более 50 человек, прививаются вакциной производства Pfizer / Biontech в помещениях "Нова Пошта". Для тех, кто прививается индивидуально, врачи-эпидемиологи компании организуют вакцинацию в амбулаториях по месту жительства имеющимися там вакцинами.

 

Теги: #нова_пошта #вакцинация #коронавирус
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