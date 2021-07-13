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10:25 13.07.2021

Шестеро сотрудников таможни в Харькове подозреваются в причинении государству ущерба на почти 30 млн грн

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Шестеро сотрудников таможни в Харькове подозреваются в причинении государству ущерба на почти 30 млн грн

Следователи Государственного бюро расследований под процессуальным руководством Харьковской облпрокуратуры сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, шестерым главным государственным инспекторам Гостаможслужбы.

"Досудебным расследованием установлено, что в течение 2018 года работники Харьковской таможни растаможивали ввезенный из-за границы субъектом хозяйствования растворитель промышленного назначения с содержанием метилового спирта с неправильным определением кода товара "Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности", в результате чего занижались таможенные платежи в бюджет", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

Общая сумма ущерба, причиненного государству, составляет почти 30 млн грн.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым и отстранении их от занимаемых должностей.

Как сообщалось, ранее в суд были направлены обвинительные акты в отношении еще 6 сотрудников Харьковской таможни Гостаможслужбы, которым также инкриминируется служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). По оценкам следствия, их действия нанесли ущерб государству около 17 млн грн.

Теги: #прокуратура #харьковская_область #таможня #гбр #расследование #гфс
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