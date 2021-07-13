В ближайшие дни в большинстве областей Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности

Во вторник и среду в западных, северных и центральных областях Украины ожидается преобладание чрезвычайного уровня пожарной опасности, сообщили в ГСЧС.

"13-14 июля в большинстве западных, Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. 13-14 июля в западных, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской, 15 июля и в восточных и Киевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", – говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник утром, со ссылкой на УкрГидрометцентр.