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09:00 13.07.2021

В ближайшие дни в большинстве областей Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности

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В ближайшие дни в большинстве областей Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности

Во вторник и среду в западных, северных и центральных областях Украины ожидается преобладание чрезвычайного уровня пожарной опасности, сообщили в ГСЧС.

"13-14 июля в большинстве западных, Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. 13-14 июля в западных, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской, 15 июля и в восточных и Киевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", – говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник утром, со ссылкой на УкрГидрометцентр.

Теги: #гсчс #пожопасность
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