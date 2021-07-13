В Украине более 83 тыс. украинцев вакцинировали от Covid-19 за минувшие сутки – Минздрав

За минувшие сутки в Украине привито от COVID-83 177 человек, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

"83 177 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 12 июля 2021. Одну дозу получили 45 535 человек полностью иммунизированы – 37 642 человека", – сообщил Минздрав в Telegram-канале во вторник утром.

Отмечается, что в течение суток работали: 573 мобильные бригады, 1399 пунктов прививки и 34 центра вакцинации.

По состоянию на 12 июля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 796 701 человек.

С начала прививочной кампании привито 2 357 227 человек, из них получили 1 дозу – 2 357 225 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы -1 215 284 лица (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 572 509 прививок.