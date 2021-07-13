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08:36 13.07.2021

Япония обеспокоена наращиванием вооружений Россией и Китаем - доклад Минобороны страны

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Япония обеспокоена наращиванием вооружений Россией и Китаем - доклад Минобороны страны

Япония обеспокоена тем, что соседние с ней государства наращивают вооружения и активизируют деятельность своих вооруженных сил, говорится в опубликованной японским оборонным ведомством Белой книге - ежегодном докладе, касающемся безопасности страны и положения в мире в целом.

В частности, в этом аспекте упоминается Россия, которая "осуществляет модернизацию своих вооружений, включая ядерные", развивает гиперзвуковое и другие виды современного оружия, активизирует действия в космосе.

В качестве примера угроз безопасности Японии в докладе отмечается деятельность российских подводных лодок и ракетные пуски с атомной подводной лодки класса "Борей" в ходе стратегических учений в Охотском море в 2020 году.

В нем также говорится, что "китайские военные угрозы в сочетании с недостаточной прозрачностью его оборонной политики стали предметом серьезной озабоченности для региона, включая Японию и международное сообщество".

"Китай поддерживает высокий уровень роста своего оборонного бюджета без достаточной прозрачности при широком и быстром укреплении своей военной мощи в качественном и количественном выражении с акцентом на ядерные, ракетные, военно-морские и военно-воздушные силы", - говорится в Белой книге.

В ней затрагивается тема Тайваня, которая непосредственно увязывается с безопасностью Японии.

"Стабилизация ситуации вокруг Тайваня важна для безопасности Японии и стабильности международного сообщества", - считает японское оборонное ведомство.

Оно пишет, что Китай продолжает активизировать военную деятельность вокруг Тайваня, в то время как США "продемонстрировали четкую позицию поддержки Тайваня в военных аспектах" путем продажи оружия и транзита американских судов через Тайваньский пролив.

"Хотя Вашингтон четко обозначил свою позицию по поддержке Тайваня в военном отношении, маловероятно, что Пекин пойдет на какие-либо компромиссы в своей позиции, учитывая, что Тайвань относится к сфере его коренных интересов", - говорится в докладе.

Минобороны Японии делает в связи с этим следующий вывод: "Поскольку конфликт между США и Китаем из-за Тайваня становится все более очевидным, Японии необходимо следить за развитием событий с острым чувством напряженности".

Теги: #япония #минобороны #россия #китай
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