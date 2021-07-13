С начала суток российские наемники обстреляли украинские позиции возле Южного

С начала суток российские наемники на Донбассе единожды открывали огонь по украинским позициям возле Южного, без потерь, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"По состоянию на 7:00 утра, 13 июля, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Неподалеку Южного оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Боевых потерь за прошедшие и текущие сутки среди военных Вооруженных сил Украины нет", – говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук во вторник.

За прошедшие сутки, противник 5 раз открывал огонь по украинским позициям вблизи Золотого-4, у Екатериновки и возле Водяного (на Приазовье).

Кроме того, в районе населенного пункта Мироновский был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.