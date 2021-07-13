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08:17 13.07.2021

В Украине за сутки зафиксирован 481 новый случай заболевания Covid-19, выздоровели 750 человек, 36 летальных случаев – Минздрав

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В Украине за сутки зафиксирован 481 новый случай заболевания Covid-19, выздоровели 750 человек, 36 летальных случаев – Минздрав

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксирован 481 новый случай заболевания COVID-19, выздоровевших – 750 человек, умерло 36 заболевших, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 12 июля 2021 в Украине зафиксировано 481 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 28 медработников - 11). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 249 человек; летальных случаев - 36; выздоровели - 750 человек", - сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале во вторник утром.

Днем ранее, 12 июля сообщалось о 174 новых подтвержденных случаях COVID-19, 11 июля за сутки зафиксировано 290 новых случаев заболевания Covid-19, 10 июля сообщалось о 507 новых подтвержденных случаях болезни, 9 июля за сутки зафиксировано 655 новых случаев заболевания COVID-19, 8 июля сообщалось о 617 новых инфицированных коронавирусом, 7 июля за сутки зафиксировано 610 новых случаев заболевания COVID-19, 6 июля сообщалось о 541 новом случае инфицирования коронавирусом.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 241 698 человек, выздоровели 2 178 279 человека, летальных случаев - 52 640.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (142), Донецкой (53), Одесской (+49), Луганской (28) и Харьковской (23) областях.

 

Теги: #статистика #коронавирус
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