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07:54 13.07.2021

Из-за непогоды обесточены 130 населенных пунктов в 8 областях Украины

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Из-за непогоды обесточены 130 населенных пунктов в 8 областях Украины

Вследствие непогоды без электроэнергии остались 130 населенных пунктов в восьми областях Украины, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 07:00 13 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 130 населенных пунктов в 8 областях (Днепропетровская - 28 Черкасская - 28 Житомирская - 23 Киевская - 14 Запорожская - 13, Черниговская - 9, Сумская - 8 и Кировоградская - 7)", – говорится в сообщении на сайте ведомства утром во вторник.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Теги: #электроснабжение #непогода
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