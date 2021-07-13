Мэр Ивано-Франковска запретил купание в р.Быстрица и штрафе в 50 тыс. грн за нарушение запрета

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив из-за трех смертельных случаях на р. Быстрица Солотвинская в городе запретил купание и анонсировал штраф в 50 тыс. грн.

"С завтрашнего дня на реке Быстрица под пешеходным мостом будет дежурить аварийно-спасательная служба МАРС (установлена соответствующая палатка), инспекторы Муниципальной инспекции "Добродий", а также будем просить наряд национальной гвардии. Кроме того разместим таблички "Купаться строго запрещено! Штраф 50 000 грн", – написал градоначальник на своей странице в Фейсбук в понедельник вечером.

Марцинкив также отметил, что при нормальных погодных условиях будут произведены работы по изменению русла реки.

"Я прошу всех беречь себя и своих близких! Прошу не быть равнодушными и помогать другим Прошу родителей смотреть за своими детьми и не употреблять алкоголь на реках!", – обратился к горожанам мэр областного центра.