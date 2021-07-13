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03:53 13.07.2021

50 человек погибли во время пожара в больнице в Ираке

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50 человек погибли во время пожара в больнице в Ираке

По меньшей мере 50 человек погибли в результате пожара в больнице в городе Эн-Насирия провинции Ди-Кар на юге Ирака, сообщает Associated Press.

Пожар охватил отделение, где проходили лечение больные COVID-19, в результате чего погибли по меньшей мере 50 человек и десятки получили ранения, сообщили иракские медицинские чиновники.

По одной из версий, причиной пожара стало короткое замыкание. По другим данным, пожар возгорание возникло в результате взрыва кислородного баллона.

Министерство здравоохранения Ирака официально не сообщило о причинах пожара.

Как рассказали агентству осведомленные источники, отделение, в котором возник пожар, было открыто всего три месяца назад, в нем было 70 койкомест.

Представитель департамента здравоохранения Ди-Кара Аммар аль-Замили сообщил местным СМИ, что, когда начался пожар, по меньшей мере 63 пациента находилось в отделении.

Отмечается, что здание было построено из легковоспламеняющихся материалов и подвержено возгоранию.

Данный инцидент стал вторым в своем роде в Ираке. В апреле в результате пожара в больнице "Ибн аль-Хатыб" в Багдаде погибли 82 человека.

Ирак находится в разгаре очередной волны COVID-19. Ежедневные показатели заболеваемости коронавирусом достигли пика на прошлой неделе и достигли 9 тыс. случаев в день.

Теги: #ирак #жертвы #больница #пожар
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