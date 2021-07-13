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02:32 13.07.2021

США направили Молдове первую партию вакцины от СOVID-19 Johnson & Johnson

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США направили Молдове первую партию вакцины от СOVID-19 Johnson & Johnson

Молдова в понедельник получил от США первую партию вакцины от коронавируса COVID-19 компании Johnson & Johnson, всего в рамках помощи в страну поступят 500 тыс. доз препарата, сообщил представитель госдепа США Нед Прайс.

"Сегодня важный день для Молдовы. Мы рады сообщить, что США предоставляют Молдове 500 тыс. доз вакцины Johnson & Johnson. Первая партия прибудет 12 июля", - сообщил Прайс журналистам на брифинге.

По его словам, такое количество доз препарата значительно увеличит число прошедших вакцинацию жителей Молдовы.

Представитель госдепа подчеркнул, что поставки вакцины идут в дополнение к $7 млн помощи, предоставленной Молдове с начала пандемии COVID-19.

Вашингтон объявил о решении выделить Молдове 500 тыс. доз вакцины 9 июля.

Поставки вакцины являются частью обещания президента США Джо Байдена отправить 80 млн доз вакцин в качестве помощи в страны с низким и средним уровнем дохода. В июне Белый дом опубликовал список стран, в которые поставит 55 млн доз вакцины.

Теги: #вакцины #сша #партия #молдова
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