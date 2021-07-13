В Берлине завершилась встреча Зеленского и Меркель длившаяся более 4 часов

В Берлине завершились переговоры президента Украины Владимира Зеленского и Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, главной темой которых было мирное урегулирование ситуации на Донбассе.

"Только что в Берлине завершилась встреча Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель, которая в целом продолжалась более 4:00", – говорится в сообщении на сайте главы государства в ночь на вторник.

В Офисе президента также анонсировали встречу Зеленского со СМИ на Всеукраинском форуме "Украина 30".

"Детали разговора президент расскажет завтра, во время общения со СМИ на Всеукраинском форуме "Украина 30", – сказано в сообщении.