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23:57 12.07.2021

В Греции вакцинация против COVID-19 будет обязательной для медперсонала

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В Греции вакцинация против COVID-19 будет обязательной для медперсонала

В Греции вакцинация против коронавируса COVID-19 будет обязательной для медицинского персонала и сотрудников домов престарелых, сообщает в понедельник греческая газета "Катимерини".

"Вакцинация против COVID-19 станет обязательной для медицинского персонала и сотрудников домов престарелых из-за возрастающего количества инфицированных в стране", - цитирует издание слова премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса.

Мицотакис также объявил о новых ограничениях, таких, как допуск в кафе и рестораны только прошедших вакцинацию людей.

Всего за время пандемии в Греции зафиксировано 439 тыс. случаев заражений коронавирусом, более 12 тыс. пациентов скончались, а почти 410 тыс. человек переболели и выздоровели.

Теги: #правила #греция #вакцинация #медперсонал
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