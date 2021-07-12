В Греции вакцинация против COVID-19 будет обязательной для медперсонала

В Греции вакцинация против коронавируса COVID-19 будет обязательной для медицинского персонала и сотрудников домов престарелых, сообщает в понедельник греческая газета "Катимерини".

"Вакцинация против COVID-19 станет обязательной для медицинского персонала и сотрудников домов престарелых из-за возрастающего количества инфицированных в стране", - цитирует издание слова премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса.

Мицотакис также объявил о новых ограничениях, таких, как допуск в кафе и рестораны только прошедших вакцинацию людей.

Всего за время пандемии в Греции зафиксировано 439 тыс. случаев заражений коронавирусом, более 12 тыс. пациентов скончались, а почти 410 тыс. человек переболели и выздоровели.