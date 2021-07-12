События

22:57 12.07.2021

МВД Грузии сообщает о задержании 12 оппозиционеров на акции в Тбилиси

1 мин читать
МВД Грузии сообщает о задержании 12 оппозиционеров на акции в Тбилиси

Двенадцать человек задержаны полицией на акции оппозиции у здания центрального офиса правящей партии "Грузинская мечта" в Тбилиси в понедельник, сообщает МВД Грузии.

"Задержания начались после того, как участники акции вышли за рамки общественного порядка и закона о собраниях и самовыражении", - говорится в сообщении МВД.

Ранее сообщалось, что несколько десятков сторонников оппозиционных партий собрались у здания офиса "Грузинской мечты", они бросали в него баллончики с красной краской и яйца. Полицейские начали задержания наиболее активных участников акции.

В Тбилиси второй день продолжаются акции журналистов оппозиционных телеканалов и оппозиционных политических партий под требованием отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

Теги: #грузия #акция #мвд #задержания
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:50 12.07.2021
Грузинские депутаты устроили драку в парламенте

Грузинские депутаты устроили драку в парламенте

11:16 12.07.2021
За беспорядками последних дней в Тбилиси стоят Саакашвили и его сторонники, считает премьер Грузии

За беспорядками последних дней в Тбилиси стоят Саакашвили и его сторонники, считает премьер Грузии

20:20 11.07.2021
В Тбилиси проходит акция против правительства Грузии в связи со смертью телеоператора, которого избили противники ЛГБТ

В Тбилиси проходит акция против правительства Грузии в связи со смертью телеоператора, которого избили противники ЛГБТ

13:09 11.07.2021
В Грузии умер телеоператор, избитый противниками ЛГБТ

В Грузии умер телеоператор, избитый противниками ЛГБТ

14:12 10.07.2021
Авиация МВД Украины получила пятый в этом году вертолет по контракту с Airbus Helicopters

Авиация МВД Украины получила пятый в этом году вертолет по контракту с Airbus Helicopters

23:44 09.07.2021
Геращенко: полиции важна поддержка СМИ для роста доверия украинцев

Геращенко: полиции важна поддержка СМИ для роста доверия украинцев

18:58 07.07.2021
Действия радикалов против ЛГБТ-сообщества в Тбилиси осудили в Еврокомиссии

Действия радикалов против ЛГБТ-сообщества в Тбилиси осудили в Еврокомиссии

00:02 07.07.2021
На юге Грузии произошло землетрясение

На юге Грузии произошло землетрясение

19:16 05.07.2021
Почти 50 журналистов пострадали во время протестной акции в Тбилиси - СМИ

Почти 50 журналистов пострадали во время протестной акции в Тбилиси - СМИ

18:36 05.07.2021
Украинский альпинист погиб в Грузии

Украинский альпинист погиб в Грузии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Меркель заявила о необходимости имплементации "формулы Штанмайера" в украинское законодательство

Меркель заявила о необходимости сохранения транзита российского газа через Украину в случае завершения строительства "Северного потока – 2"

Нормандский формат может стать площадкой для решения вопросов энергетической безопасности для Украины в связи со строительством "Северного потока - 2" - Зеленский

Зеленский: Ключевой темой переговоров с Меркель станет мирное урегулирование ситуации на Донбассе

Информация о якобы намерении СНБО создать реестр запрещенных СМИ не соответствует действительности - Данилов

ПОСЛЕДНЕЕ

Меркель заявила о необходимости имплементации "формулы Штанмайера" в украинское законодательство

Меркель заявила о необходимости сохранения транзита российского газа через Украину в случае завершения строительства "Северного потока – 2"

Рада рассмотрит во втором чтении законопроект о деолигархизации в сентябре - Арахамия

Потенциально фракция "Слуга народа" может собраться на заседание во вторник - Арахамия

В Германии пообещали предоставить Украине 1,5 млн доз вакцины от COVID-19

В правительстве пришли к определенному согласию с производителями и ассоциациями кондитеров по поводу цены на сахар - Гетманцев

Зеленский рассчитывает на помощь США в урегулировании ситуации на Донбассе

Нормандский формат может стать площадкой для решения вопросов энергетической безопасности для Украины в связи со строительством "Северного потока - 2" - Зеленский

Зеленский: Ключевой темой переговоров с Меркель станет мирное урегулирование ситуации на Донбассе

В Новоград-Волынском госпитализировали ребенка с огнестрельным ранением в спину, полиция начала расследование

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА