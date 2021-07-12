МВД Грузии сообщает о задержании 12 оппозиционеров на акции в Тбилиси

Двенадцать человек задержаны полицией на акции оппозиции у здания центрального офиса правящей партии "Грузинская мечта" в Тбилиси в понедельник, сообщает МВД Грузии.

"Задержания начались после того, как участники акции вышли за рамки общественного порядка и закона о собраниях и самовыражении", - говорится в сообщении МВД.

Ранее сообщалось, что несколько десятков сторонников оппозиционных партий собрались у здания офиса "Грузинской мечты", они бросали в него баллончики с красной краской и яйца. Полицейские начали задержания наиболее активных участников акции.

В Тбилиси второй день продолжаются акции журналистов оппозиционных телеканалов и оппозиционных политических партий под требованием отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.