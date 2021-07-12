Меркель заявила о необходимости сохранения транзита российского газа через Украину в случае завершения строительства "Северного потока – 2"

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместного с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинга заявила о необходимости сохранения транзита российского газа по магистральному трубопроводу "Северный поток – 2" после завершения его строительства и запуска в эксплуатацию.

"Мы хотим, чтобы остался транзит газа через Украину. И в будущем для нас Украина останется транзитной по газу страной даже в том случае, если будет завершено строительство "Северного потока – 2". С украинской стороны здесь есть большие опасения. Мы всерьез их воспринимаем. Мы обсудим эту тему. Она будет иметь значение и роль во время моего визита в США, поскольку США тоже считают этот вопрос сущностным", - заявила Меркель на совместном брифинге с Зеленским в Германии для представителей СМИ.