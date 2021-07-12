Потенциально фракция "Слуга народа" может собраться на заседание во вторник - Арахамия

Депутатская фракция "Слуга народа" потенциально может провести ещё одно своё заседание во вторник, 13 июля, не исключает глава фракции Давид Арахамия.

"Такой сценарий возможен, но мы пока не афишируем, какие вопросы будут выноситься. Потенциально оно (заседание фракции во вторник - ИФ) может состояться, но пока что не выбрано ни время, ни место", - сказал Арахамия журналистам после заседания фракции в понедельник.

Как сообщалось, в понедельник состоялось заседание фракции "Слуга народа" при участии первого вице-премьер-министра - министра экономики Украины Алексея Любченко и министра финансов Сергея Марченко для обсуждения законопроекта №5600 об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений.