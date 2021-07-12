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21:27 12.07.2021

В Германии пообещали предоставить Украине 1,5 млн доз вакцины от COVID-19

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В Германии пообещали предоставить Украине 1,5 млн доз вакцины от COVID-19

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместного с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинга заявила о предоставлении Украине 1,5 млн доз вакцины от COVID-19.

"Мы в дружеских отношениях с Украиной и желаем вместе преодолеть вызовы пандемии коронавируса. Я рада, что в борьбе с COVID мы можем пообещать Украине, что 1,5 млн доз вакцины будут переданы Украине. Это очень важный шаг", - заявила Меркель на совместном брифинге с Зеленским для представителей СМИ в Германии.

При этом, Меркель не уточнила, какая именно вакцина поступит в Украину.

 

Теги: #коронавирус #вакцина #германия
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