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20:44 12.07.2021

Нормандский формат может стать площадкой для решения вопросов энергетической безопасности для Украины в связи со строительством "Северного потока - 2" - Зеленский

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Нормандский формат может стать площадкой для решения вопросов энергетической безопасности для Украины в связи со строительством "Северного потока - 2" - Зеленский

Нормандский формат имеет потенциал стать площадкой для решения вопросов энергетической безопасности для Украины и временно оккупированных территорий Донбасса относительно завершения строительства и транзита газа через российский газопровод "Северный поток - 2", заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я действительно считаю, что Нормандский формат может стать площадкой, где может подниматься энергетический вопрос (строительства "Северного потока-2" - ИФ). Я сказал Меркель, что не следует забывать о риске того, что Украина может быть отключена от транзита газа, а также, в целом, от газа … Условный риск – вся территория Украины и временно оккупированная. То есть газ может не получать и временно оккупированные территории Донбасса – а это уже вопрос про гарантии безопасности на этих территориях, которые на себя брали все участники Нормандского формата", - заявил Зеленский на совместном брифинге с Меркель в Германии.

последует

 

Теги: #северный_поток #германия
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