В Новоград-Волынском госпитализировали ребенка с огнестрельным ранением в спину, полиция начала расследование

В Новоград-Волынском Житомирской области в понедельник, 12 июля, был госпитализирован 9-летний ребенок со сквозным огнестрельным ранением спины. По факту было начато уголовное производство, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Сообщение о происшествии поступило в полицию в 14:30 от медиков. Раненого мальчика в тяжелом состоянии сразу госпитализировали в реанимационное отделение, где медики оказывают необходимую помощь. В больницу немедленно выехали полицейские следственно-оперативной группы Новоград-Волынского районного отдела", - указывается в сообщении.

По предварительным данным, происшествие якобы случилось на берегу местной речки, однако в ходе установления обстоятельств эти сведения не подтвердились. Полицейские провели ряд других следственно-розыскных мероприятий и в результате неотложного обыска по месту жительства раненого мальчика правоохранители обнаружили доказательства того, что ранение ребенка произошло в доме.

"С места происшествия изъяты пуля калибром 9 мм и другие вещественные доказательства. Также сейчас установлено, что к причинению ребенку огнестрельного ранения причастен житель. Киева, военнослужащий, знакомый отца, который приехал накануне", - уточняют правоохранители.

Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.