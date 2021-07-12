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19:58 12.07.2021

Нардеп Железняк опроверг информацию о переизбрании руководителя фракции "Голос"

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Нардеп Железняк опроверг информацию о переизбрании руководителя фракции "Голос"

Глава депутатской фракции "Голос" Ярослав Железняк опроверг информацию о переизбрании руководителя фракции.

"С удивлением узнал, что коллеги из так называемой "Справедливости" что-то там себе придумали и заявляют о кадровых изменениях во фракции "Голос"... Заявления коллег прошу не воспринимать как соответствующие действительности", - написал Железняк на своей странице в Facebook.

При этом он напомнил, что согласно положению о фракции "Голос", такое решение о переизбрании руководства фракции принимается 14 голосами.

"Даже если бы их собрали (спойлер: не собрали). Плохо, что никто Регламент и положение о фракции так и не прочитал", - уточнил парламентарий.

Ранее член фракции "Голос" Александра Устинова на своей странице в Facebook сообщила, что фракция на своем заседании проголосовала за увольнение с должности руководителя фракции Ярослава Железняка, а временно исполнять обязанности главы фракции будет заместитель руководителя фракции Роман Костенко.

По ее словам, за такое решение проголосовали 11 народных депутатов, то есть большинство членов фракции в Верховной Раде.

"Письмо с соответствующим решением был направлен спикеру парламента Дмитрию Разумкову", - отметила Устинова.

 

 

 

Теги: #голос #фракция #глава
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