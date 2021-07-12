Работы по демонтажу здания "Цветы Украины" в Киеве необходимо немедленно остановить - Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призывает немедленно остановить роботы по демонтажу здания "Цветы Украины" в Киеве.

"Роботы по демонтажу здания "Цветы Украины" необходимо немедленно остановить. Солидарен с позицией общественности. Хотя застройщик отказывается это делать и настаивает на своем, хотел бы обратить внимание, что пока есть сомнения относительно законности градостроительных условий и ограничений - начало любых строительных или демонтажных работ является неправомерным. К тому же остановка должна длиться до решения вопроса о предоставлении охранного статуса, на котором настаивают активисты", - написал Ткаченко в Телеграм-канале.

Министр также призвал столичные власти тщательнее подходить к выдаче градостроительных условий и ограничений.

"Теперь мне не удивительно, почему представитель застройщика Алексей Пышный так активно выступает против внесения изменений в законодательство, которое противодействует хаотичной застройке", - добавил министр.