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18:48 12.07.2021

Российские наемники обстреляли украинские позиции возле Золотого, потерь нет

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Российские наемники обстреляли украинские позиции возле Золотого, потерь нет

Российские наемники в понедельник с начала суток по состоянию на 17:00 совершили один обстрел украинских позиций на Донбассе, это произошло возле г.Золотое Луганской области, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"С начала этого периода зафиксирован один обстрел со стороны российских оккупантов. Вблизи Золотого-4 противник вел огонь из стрелкового оружия. Боевых потерь среди военных Вооруженных сил Украины нет", - говорится в сообщении.

О действиях вооруженных формирований РФ извещены представители ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Кроме того, в понедельник пиротехнические расчеты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям разминировали более 1 га территории и передали на уничтожение 66 взрывоопасных предметов.

Теги: #оос #ситуация
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