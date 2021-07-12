Зеленский и Штайнмайер обсудили интеграцию Украины в ЕС и НАТО, ситуацию на Донбассе и реформы в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в Германию обсудил с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером готовность Украины к вступлению в Европейский Союз и НАТО на фоне реализации реформ в сферах судопроизводства и борьбы с коррупцией, сообщает пресс-служба президента в понедельник.

Как отметил глава государства, "реализация положений законопроекта про деолигархизацию вместе с другими законодательными проектами обеспечит разделение большого бизнеса и политики в Украине".

Со своей стороны, Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул: "Внедрение антиолигархического закона обеспечит больше прозрачности и улучшит бизнес-климат в Украине, что повысит заинтересованность немецких предпринимателей инвестировать в Украину".

Собеседники уделили внимание ситуации с безопасностью на востоке Украины, а также дальнейшую практическую поддержку со стороны Европейского Союза, в частности Германии, в обеспечении населения Украины вакцинами.

Во время встречи также была отмечена важность вопроса сохранения исторической памяти и восстановления исторической справедливости, чем активно занимаются в обеих странах.