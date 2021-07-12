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17:32 12.07.2021

Секретарь СНБО анонсировал обнародование информации по заблокированным счетам Фирташа

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Секретарь СНБО анонсировал обнародование информации по заблокированным счетам Фирташа

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) и Национальный банк Украины в ближайшее время обнародуют информацию о заблокированных в рамках санкций счетах бизнесмена Дмитрия Фирташа и средствах на них, заявляет секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Что касается непосредственно господина Фирташа, то я думаю, что жизнь его в Вене не изменилась. Он там как жил в большом поместье, так, наверное, и живет. Другое дело, что те имущественные права, те счета и тот бизнес, который у него был, на сегодняшний день является заблокированным. Заблокирована именно возможность пользоваться им, продавать, передавать третьим лицам, и те счета, которые есть на его имя в Украине, также заблокированы", - сказал Данилов журналистам в понедельник в Киеве.

При этом он сообщил о договоренностях с главой Национального банка Украины, "что мы в ближайшее время выйдем с информацией, сколько счетов по каждому решению СНБО заблокировано, какое там количество средств"." Мы это сможем сделать, но мы не сможем персонализировать, но по каждому решению мы сделаем вам такой драфт", - сообщил Данилов.

Отвечая на уточняющий вопрос, касается ли это телеканала "Интер", секретарь СНБО пояснил, что невозможно остановить отрасли, аффилированные с Фирташем, речь идет о невозможности распоряжаться активами, о невозможности получения дивидендов.

"То, что касается телеканала "Интер", - это отдельная ситуация. Мы будем разбираться, сколько у него там акций, есть ли они вообще, потому что может так произойти, что якобы он владеет, а когда смотришь оригиналы документов, может оказаться, что там Фирташа нет и может там какая-то другая компания, например, с Кипра или с какой-то другой офшорной зоны", - сказал Данилов.

Теги: #снбо #фирташ #счета
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