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16:48 12.07.2021

Данилов: 16 июля состоится выездное заседание СНБО в одном из регионов, в повестке дня - вопросы санкционной политики

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Данилов: 16 июля состоится выездное заседание СНБО в одном из регионов, в повестке дня - вопросы санкционной политики

Заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором будут рассмотрены вопросы национальной безопасности, недр, санкционной политики и списка олигархов, состоится в пятницу в одном из регионов Украины, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"На эту пятницу Зеленский принял решение о проведении Совета национальной безопасности и обороны. Оно будет проведено в одном из областных центров. Где именно, станет ясно завтра", - сказал Данилов журналистам в понедельник в Киеве.

Он подчеркнул, что повестка дня уже есть.

По словам Данилова, это будет первое выездное заседание в регионах, будут рассматриваться непосредственно вопросы данного региона.

"Будут рассматриваться вопросы национальной безопасности, вопросы, которые касаются недр, вопросы санкционной политики", - уточнил секретарь СНБО.

Отвечая на вопрос о том, когда СНБО будет готов огласить список олигархов, он сказал: "Давайте дождемся заседания в пятницу, я думаю, что вы услышите определенные новости по этому поводу". На уточняющий вопрос об обнародовании предварительного списка Данилов ответил: "Все, что я мог сказать, я вам сказал".

Теги: #выездное_заседание #снбо
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