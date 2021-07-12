Зеленский не намерен обсуждать с Меркель компенсацию Украине за "Северный поток-2"

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в Германию не планирует обсуждать с канцлером Ангелой Меркель вопрос денежной компенсации Украине за реализацию проекта российского газопровода "Северный поток-2", сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

"Позиция Владимира Зеленского такова: "Северный поток-2" – это уже давно не экономический вопрос, а вопрос безопасности. Потому, думаю, о каких-либо экономических компенсациях говориться не будет. Президент Украины пытается остановить строительство "Северного потока-2". Если не удастся это сделать, тогда мы говорим о гарантиях безопасности – возвращение временно оккупированных территорий, а не денежная компенсация", - сказал Никифоров на брифинге для СМИ по итогам встречи президента Украины и федерального президента Германии в понедельник, 12 июля.

Как сообщалось, Зеленский совершает визит в Германию, где встретится с канцлером Ангелой Меркель и федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Среди тем переговоров - усиление роли Германии в "нормандском формате" и установлении мира на Донбассе, строительство "Северного потока-2", участие немецкой стороны в саммите "Крымскаой платформы", а также торгово-экономическое сотрудничество.