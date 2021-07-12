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16:39 12.07.2021

Глава НС фармкомпании "Фармак" вошла в ТОП-100 самых влиятельных людей Украины

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Глава НС фармкомпании "Фармак" вошла в ТОП-100 самых влиятельных людей Украины

Глава Наблюдательного совета фармкомпании АО "Фармак" (Киев) Филя Жебровская вошла в ТОП-100 самых влиятельных людей Украины 2021 года.

Как сообщила пресс-служба компании, Жебровская заняла 79-ю позицию в рейтинге издания "Новое Время". Рейтинг "Топ-100 самых влиятельных людей Украины в 2021 году" составленном на основе опроса 42 экспертов.

Жебровская возглавила "Фармак" в 1995 году. Под руководством и по инициативе Жебровской предприятие изменило стратегию и переориентировало производство с изготовления активных фармацевтических ингредиентов на готовые лекарственные формы, отвечающие высоким международным стандартам качества.

С 1 июля 2017 года Жебровская возглавила НС "Фармак" и сконцентрировалась на стратегическом управлении предприятием.

В настоящее время "Фармак" – развивает собственный R&D-центр, продукцию "Фармака" покупают более чем в 30 странах ЕС, Центральной и Южной Америки, СНГ, Ближнего Востока, Азии и др. Сейчас компания готовится к прохождению инспекции FDA для выхода на рынок США.

"Фармак" акцентирует внимание на социальной ответственности, устойчивом развитии и уменьшении влияния на окружающую среду.

Кроме того, "Фармак" системно оказывает помощь медицинским учреждениям, армии, социальным и образовательным учреждениям. Так в 2020 году "Фармак" выделил 10 млн грн на закупку аппаратов ИВЛ и другого оборудования для больниц по всей Украине.

"Фармак" – лидер фармацевтического рынка Украины по объемам продаж лекарственных средств в денежном выражении. В продуктовом портфеле компании более 220 сложнокомпонентных современных лекарственных средств. Среди основных направлений – эндокринологические, гастроэнтерологические, кардиологические, неврологические, противопростудные и другие препараты.

Компания ежегодно реинвестирует в развитие до 90% прибыли. В целом с 1995 года в модернизацию производства компания инвестировала более $310 млн. Ежегодные инвестиции в научные исследования и разработки составляют примерно $15 млн. Производственные мощности, исследовательская база, лабораторно-технический комплекс предприятия имеют международную сертификацию и соответствуют высоким требованиям европейских стандартов GMP.

В 2020 году "Фармак" увеличил экспортные поставки на 40%.

Теги: #фармак #топ #филя_жебровская
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