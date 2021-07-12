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16:03 12.07.2021

Уровень вакцинации от COVID-19 в Киеве превышает средний по Украине в 2 раза – Ляшко

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Уровень вакцинации от COVID-19 в Киеве превышает средний по Украине в 2 раза – Ляшко

Уровень вакцинации от COVID-19 в Киеве вдвое превышает средний уровень по Украине, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.

"С начала кампании вакцинации самый высокий уровень охвата прививками на 100 тыс. населения показывает Киев, где показатель превышает средний по Украине в два раза. Сразу за лидером идут Киевская и Полтавская области", - написал он.

Ляшко отметил, что самые низкие уровни охвата вакцинацией в Одесской, Черновицкой и Закарпатской областях.

По его словам, за последнюю неделю самые высокие темпы также вакцинации демонстрируют Киев, Полтавская и Киевская области, самые низкие - Черновицкая, Ивано-Франковская и Закарпатская области.

"Наибольший рост темпов вакцинации за неделю зафиксировали в Херсонской области (+ 56%). А в целом сделано за неделю 563 тыс. прививок. Это больше всего с начала кампании вакцинации", - написал министр.

Теги: #киев #вакцинация
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