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14:44 12.07.2021

Шмыгаль: Для противодействия распространению штамма "дельта" необходимо наращивать темпы вакцинации от коронавируса

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Шмыгаль: Для противодействия распространению штамма "дельта" необходимо наращивать темпы вакцинации от коронавируса

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Европе из-за распространения штамма "дельта" необходимо скоординировать работу власти для подготовки к потенциальной вспышке болезни в Украине, а также продолжать активную вакцинацию населения, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время селекторного совещания в понедельник.

Как сообщает пресс-служба президента, Шмыгаль отметил, что Совет национальной безопасности и обороны уже подтвердил наличие штамма "дельта" в Украине, поэтому нужно наращивать количество тестирований на COVID-19 и увеличивать лабораторные мощности для обнаружения этого штамма.

"Правительство планирует активно работать в этом направлении последующие недели для того, чтобы скоординировать работу органов местной власти и подготовить медицинскую систему к потенциальному росту заболеваемости", - подчеркнул глава Кабмина.

Он также указал на необходимость наращивать темпы вакцинации против коронавируса.

Отмечается, что по данным Министерства здравоохранения, в Украине уже сделано почти 3,5 млн прививок против COVID-19, более 2 млн украинцев получили первую дозу и более 1 млн завершили вакцинацию.

"За прошедшую неделю было сделано 563 тыс. прививок, что является самым большим недельным показателем с начала прививочной кампании", - говорится в сообщении.

В то же время, министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украину прибыло еще 500 тыс. доз вакцины CoronaVac и вскоре она будет распределена в регионы, в частности в самые отдаленные населенные пункты, чтобы прививать еще больше людей.

Кроме того, в ближайшее время ожидается поставка в Украину еще 1,23 млн доз вакцины CoronaVac и 256 тыс. доз Pfizer-BioNTech.

Теги: #штамм #дельта
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