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14:26 12.07.2021

"Слуга народа" вызвала Любченко и Марченко на заседание фракции в понедельник

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"Слуга народа" вызвала Любченко и Марченко на заседание фракции в понедельник

Депутатская фракция "Слуга народа" вызвала на свое заседание в понедельник, 12 июля, первого вице-премьер-министра - министра экономики Украины Алексея Любченко и министра финансов Сергея Марченко для обсуждения законопроекта №5600 об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений, сообщил глава фракции Давид Арахамия.

"Все понимают, что эта законодательная инициатива является дискуссионной в обществе, следовательно, и среди депутатов как представителей общества", - цитирует Арахамию пресс-служба партии "Слуга народа".

По его словам, представители Кабмина должны разъяснить членам фракции все новации, предусмотренные этим законопроектом, что необходимо для формирования общей позиции перед голосованием в зале.

Арахамия также напомнил, что законопроект №5600 об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений инициировал Кабинет министров.

Теги: #слуга_народа #министры
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