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14:15 12.07.2021

Рада в четверг может с нарушением регламента внести в "бюджетный" законопроект поправки, нивелирующие языковое законодательство - Железняк

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Рада в четверг может с нарушением регламента внести в "бюджетный" законопроект поправки, нивелирующие языковое законодательство - Железняк

Верховная Рада может 15 июля рассмотреть во втором чтении законопроект №5551-2 о внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2021" касательно направления средств на ремонтно-реставрационные работы памятников культурного наследия, содержащий поправки, которые могут нивелировать действие языкового законодательства, заявил глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"В этот четверг, 15 июля, Верховная Рада во втором чтении будет рассматривать законопроект об изменениях в государственный бюджет. Я проанализировал таблицу поправок и нашел там несколько таких, которые нивелируют действие важных норм языкового законодательства - в сфере кинематографии, образования, сферы обслуживания, госслужбы. Эти правки пытаются протащить вообще с нарушением регламента - поправки в закон о госбюджете вносят изменения в совсем другие законы", - цитирует Железняка пресс-служба партии.

Он уточнил, что речь идёт о поправке №13 и идентичной ей поправке №14, которые предпочитают вывести создание и показ фильмов и телепрограмм из-под действия языкового законодательства, а также о поправка №16, которая "убирает необходимость действующим госслужащим подтверждать владение украинским языком" и о поправке №17, позволяющей использовать язык, в частности, нацменьшинств в образовании, что, по словам Железняка, "значит - и обучение на русском языке в школах и универах".

Вместе с тем в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" уточнил, что данные поправки никоим образом не касаются темы законопроекта, и внесены с нарушением регламента Верховной Рады.

"Это бюджетный законопроект. Каким образом он может касаться всего остального, в том числе "языкового" закона? Это называется просто - беспредел, поскольку 116 статья регламента такие действия запрещает (предложения и поправки к законопроекту, который готовится ко второму чтению, могут вноситься лишь к тому тексту законопроекта (статей, их частей, пунктов, предложений), который принят за основу - ИФ)", - сказал нардеп.

Он также отметил, что авторами всех этих поправок являются депутатами от фракции "Слуга народа".

Теги: #законопроект #железняк
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