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14:11 12.07.2021

МИД Украины опубликовало ответы на наиболее распространенные вопросы о путешествиях за границу

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МИД Украины опубликовало ответы на наиболее распространенные вопросы о путешествиях за границу

Министерство иностранных дел Украины подготовило ответы на распространенные вопросы о путешествиях в 2021 году и разъяснило, где можно найти самую свежую информацию о въездах в страны.

"Если вы планируете поездку за границу по делам или отдых, обязательно проверьте режим въезда и документы, которые вам понадобятся", - говорится в информации, опубликованной на сайте МИД Украины в понедельник.

В частности, в разделе  указываются ответы на вопросы о том, где узнать об открытых странах и условиях пересечения границы, работает ли безвиз, какие документы нужны для поездки за границу, как обезопасить себя от рисков во время поездки за границу.

Среди прочего, министерство разъяснило, где можно найти самую свежую информацию о том, в какие страны разрешен въезд, можно ли пересечь транзитом территорию страны, в которую въезд запрещен во время пандемии, где можно найти перечень утвержденных вакцин для въезда в страну, где делать ПЦР-тест перед вылетом, чтобы он был принят в другой стране, когда в Украине заработают цифровые COVID-сертификаты, и будут ли они признаваться в ЕС и мире, нужно ли оформлять для путешествия страховой полис, куда обращаться при возникновении критической ситуации за границей.

 

Теги: #путешествия #рекомендации #мид
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