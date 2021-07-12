На украинских курортах станет еще жарче

По прогнозу Sinoptik.ua, характер погоды на побережье Черного и Азовского морей до конца текущей недели существенно меняться не будет. Температура воздуха днем +30…+34 °С, ночная температура в зависимости от приморского региона от +22 до +26 °С.

Индекс УФ-излучения будет на этой неделе высоким, представляющим опасность для кожи и глаз человека. Необходимо использовать солнцезащитные средства. Есть мнение, что крем от солнца поможет защититься и от морских блох. Морские блохи – это рачки бокоплавов. И хотя микроракообразные бокоплавы довольно безобидны, этим летом отдыхающие на Азовском море жалуются на их обилие.

Курорты Черного моря

Возле пляжей Одесской области морская вода прогреется до +24 °С, в Херсонской области до +24,4 °С, на Кинбурнской косе до +26 °С.

В Черноморске (Ильичевске) температура воздуха днем от +30 °С до +34 °С, ясно, без осадков, в выходные, 17-18 июля – северный ветер, до 4 м/сек. В субботу и воскресенье ночная температура воздуха станет выше, до +24 °С.

В Счастливцево (Кинбурнская коса) днем ожидаемая температура воздуха от +28 до +31 °С, ночью +24…+26 °С. Ветер северных направлений до 7 м/сек.

Курорты Азовского моря

Температура морской воды у пляжей Азовского моря +26…+27 °С.

В Геническе самым жарким днем на этой неделе будет 18 июля - до +34 °С, ночью +23 °С. 13 июля может пройти дождь с грозой. Поможет пережить жару на текущей неделе умеренный северо-восточный ветер.

В Бердянске днем +30…+33 °С, ночью до +26 °С. Ветер северный, северо-восточный, от 3 м/сек до 7 м/сек.

Курорты Карпат

В высокогорье Карпат самым жарким днем на этой неделе станет 14 июля, до +24 °С. С четверга ожидается понижение дневной температуры воздуха до +21 °С и грозовые дожди. Ночная температура меняться не будет, на протяжении недели +13…+15 °С. Те, кто устал от жары на равнинной территории Украины, могут приехать на климатические курорты Карпат.

В Ворохте 16 июля – гроза и дождь. А к воскресенью будет совсем прохладно, дневная температура до +20 °С, дожди.

В Закарпатье самая высокая температура воздуха будет в среду, +34 °С. С четверга местами пройдут грозы с ливневыми дождями. Температура снизится незначительно, до +29 °С.

В Поляне снижение температуры воздуха с +30 °С до +26 °С и грозы с периодическими дождями ожидаются с 15 июля.