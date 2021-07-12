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13:32 12.07.2021

Порошенко заявил о системном преследовании украинских генералов, волонтеров и активистов со стороны власти

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Порошенко заявил о системном преследовании украинских генералов, волонтеров и активистов со стороны власти

Пятый президент Украины, народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Петр Порошенко обвинил действующую власть, в частности, президента Владимира Зеленского в организации систематического преследования украинских генералов, волонтеров и активистов.

Соответствующее заявление он сделал во время согласительно совета в понедельник, вспомнив о судебном разбирательстве над бывшим заместителем министра обороны Украины, генералом Игорем Павловским.

"Идет судилище над боевым генералом, организатором обороны Мариуполя Игорем Павловским. Именно за уничтожение российских войск против него в России возбуждено уголовное дело, что делает Павловскому честь… А вот попытка посадить его в тюрьму на территории Украины - это позор Зеленскому, который является заказчиком и организатором этого политически мотивированного дела", - отметил пятый президент.

Он сравнил дело Павловского с делами генерала Марченко, генерала Шевчука, генерала Назарова, а также ветерана АТО Андрея Антоненко (Риффмастера) и депутаток Софии Федыны и Маруси Звиробий, которые, по словам Порошенко, "рассыпались".

"Смотрите, какой длинный список тех, кого зеленая власть пытается упрятать за решетку. Я хочу подчеркнуть, что это то, чем занимался Янукович. Кто-то хочет быть похожим на Путина или на Лукашенко, он все ближе и ближе приближается к Януковичу", - резюмировал нардеп.

Как сообщалось, ГБР уведомило о подозрении чиновников "Кузни на Рыбальском" и Минобороны из-за поставок военной техники низкого качества.

"Глава правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" подговорил заместителя министра обороны Украины заключить государственный контракт именно с его предприятием. Представитель министерства дал указание подчиненным руководителям одного из департаментов Минобороны беспрепятственно заключить государственный контракт на строительство катеров именно с указанным ЧАО", - сообщил начальник следственного отдела ГБР Олег Гриняк на брифинге.

Также, по информации ГБР, была проведена закупка для нужд ВСУ санитарных автомобилей производства "Богдан Моторс", которые не соответствуют установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных силах

Сумма ущерба по двум эпизодам по данным следствия составляет более 475 млн грн.

Следователи ГБР уведомили о подозрении замминистра Украины (2015-2019 гг.), директора департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны (2015-2017 гг.), директору департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны (2018 -2019 гг.). Их действия квалифицированы по ч.4 ст.426-1 и ч.5 ст.27, ч.4 ст.426-1 УК Украины.

Уведомлен также о подозрении глава правления "Кузни на Рыбальском", действия которого квалифицированы по ч.2 ст.192, ч.4 ст.27, ч.4 ст.426-1 УК Украины.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина" из источников в правоохранительных органах, речь идет о бывшем заместителе министра обороны Игоре Павловском.

Меру пресечения фигурантам дела избирает Печерский районный суд.

Как сообщили в ГБР, бывшему директору Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме около 475 млн грн.

Теги: #порошенко #волонтеры #власть
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