В "Слуге народа" планирует поддержать законопроект о легализации медканнабиса 200 голосами

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассчитывает, что их фракции удастся собрать 200 голосов при голосовании за законопроект №5596 "О внесении изменений в некоторые законы относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности".

"Вроде бы коллеги с других фракций поддерживают. Наша фракция будет поддерживать, не вся, понятно: есть те, кто против этого. Но думаю, что голосов 200 дадим", - сказал Корниенко журналистам после заседания согласительного совета в понедельник.

Как сообщалось, Верховная Рада намерена рассмотреть законопроект законопроект об обращении конопли в медицинских целях во вторник на внеочередном заседании, инициированном президентом Украины Владимиром Зеленским.