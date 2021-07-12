События

13:20 12.07.2021

В "Слуге народа" планирует поддержать законопроект о легализации медканнабиса 200 голосами

1 мин читать
В "Слуге народа" планирует поддержать законопроект о легализации медканнабиса 200 голосами

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассчитывает, что их фракции удастся собрать 200 голосов при голосовании за законопроект №5596 "О внесении изменений в некоторые законы относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности".

"Вроде бы коллеги с других фракций поддерживают. Наша фракция будет поддерживать, не вся, понятно: есть те, кто против этого. Но думаю, что голосов 200 дадим", - сказал Корниенко журналистам после заседания согласительного совета в понедельник.

Как сообщалось, Верховная Рада намерена рассмотреть законопроект законопроект об обращении конопли в медицинских целях во вторник на внеочередном заседании, инициированном президентом Украины Владимиром Зеленским.

Теги: #законопроект #канабис #слуга_народа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:26 12.07.2021
"Слуга народа" вызвала Любченко и Марченко на заседание фракции в понедельник

"Слуга народа" вызвала Любченко и Марченко на заседание фракции в понедельник

14:15 12.07.2021
Рада в четверг может с нарушением регламента внести в "бюджетный" законопроект поправки, нивелирующие языковое законодательство - Железняк

Рада в четверг может с нарушением регламента внести в "бюджетный" законопроект поправки, нивелирующие языковое законодательство - Железняк

13:04 12.07.2021
В Раде есть понимание, чтобы не затягивать с принятием закона о ВСП - Корниенко

В Раде есть понимание, чтобы не затягивать с принятием закона о ВСП - Корниенко

10:24 12.07.2021
Законопроект о госполитике переходного периода направлен в Венецианскую комиссию, выводы ожидаются в октябре - Резников

Законопроект о госполитике переходного периода направлен в Венецианскую комиссию, выводы ожидаются в октябре - Резников

20:22 09.07.2021
В "Слуге народа" призывают Юрченко сложить депутатский мандат

В "Слуге народа" призывают Юрченко сложить депутатский мандат

18:25 09.07.2021
Украине нужно сформулировать, чего она хочет от Конгресса США, считает нардеп Мережко

Украине нужно сформулировать, чего она хочет от Конгресса США, считает нардеп Мережко

12:05 09.07.2021
Законопроект о реформе АРМА может навредить практике управления активами в Украине – заявление антикоррупционных организаций

Законопроект о реформе АРМА может навредить практике управления активами в Украине – заявление антикоррупционных организаций

18:56 08.07.2021
Фракция "Слуга народа" пригласила первого вице-премьера Любченко на заседание 12 июля

Фракция "Слуга народа" пригласила первого вице-премьера Любченко на заседание 12 июля

17:11 08.07.2021
Зеленский вернул законопроект о возобновлении работы ВККС в Раду с предложениями

Зеленский вернул законопроект о возобновлении работы ВККС в Раду с предложениями

16:46 08.07.2021
"Ресурсный" законопроект значительно замедлит реализацию программы "Доступная ипотека 7%" – застройщики

"Ресурсный" законопроект значительно замедлит реализацию программы "Доступная ипотека 7%" – застройщики

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд арестовал с альтернативой залога почти 500 млн грн генерала Павловского

В Украине за сутки зафиксировано 174 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 236 человека, 7 летальных случаев

Зеленский: введение в эксплуатацию "Северного потока-2" напрямую грозит энергетической безопасности стран Евросоюза

С начала суток зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

Правоохранители провели проверки на АЗС сети Glusco в 15 регионах Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд арестовал с альтернативой залога почти 500 млн грн генерала Павловского

Разумков высказался за ужесточение законодательства в части лишения нардепа мандата за вождение в нетрезвом виде

Разумков на летних каникулах будет работать, а при наличии свободного времени отдохнет в Украине

МИД Украины опубликовало ответы на наиболее распространенные вопросы о путешествиях за границу

Грузинские депутаты устроили драку в парламенте

На украинских курортах станет еще жарче

Порошенко заявил о системном преследовании украинских генералов, волонтеров и активистов со стороны власти

В день проведения "Крымской платформы" состоится внеочередная сессия Рады - Разумков

В Украине ожидается жаркая и неустойчивая погода, местами дожди, грозы и порывистый ветер

В Харьковском горсовете прошли обыски по делу о присвоении 5 млн грн, предназначавшихся на продукты для детсадов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА