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13:04 12.07.2021

В Раде есть понимание, чтобы не затягивать с принятием закона о ВСП - Корниенко

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В Раде есть понимание, чтобы не затягивать с принятием закона о ВСП - Корниенко

Среди депутатских фракций и групп Верховной Рады есть понимание о необходимости не затягивать с принятием во втором чтении законопроекта о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия (ВСП) и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия (№5068), сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Касательно законопроекта о Высшем совете правосудия, там около 700 правок. Но вроде как есть понимание того, чтобы не затягивать процесс, потому что очень много законопроектов на неделе предусмотрено рассмотреть", - сказал Корниенко журналистам после заседания согласительного совета в понедельник.

Теги: #всп #законопроект #корниенко
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