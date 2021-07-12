В Раде есть понимание, чтобы не затягивать с принятием закона о ВСП - Корниенко

Среди депутатских фракций и групп Верховной Рады есть понимание о необходимости не затягивать с принятием во втором чтении законопроекта о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия (ВСП) и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия (№5068), сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Касательно законопроекта о Высшем совете правосудия, там около 700 правок. Но вроде как есть понимание того, чтобы не затягивать процесс, потому что очень много законопроектов на неделе предусмотрено рассмотреть", - сказал Корниенко журналистам после заседания согласительного совета в понедельник.