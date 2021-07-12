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12:50 12.07.2021

В Украине ожидается жаркая и неустойчивая погода, местами дожди, грозы и порывистый ветер

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В Украине ожидается жаркая и неустойчивая погода, местами дожди, грозы и порывистый ветер

В ближайшие сутки погоду в большинстве областей Украины будет определять жаркая неустойчивая воздушная масса.

Как сообщает Укргидрометцентр, во вторник ночью, 13 июля, в южных, Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях, днем на Правобережье местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами порывы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 24°, днем 28-33°, в западной части местами 25-27°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 18-23°.

В Киеве во вторник местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью 18-20°, днем 30-32°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 13 июля самая высокая температура днем (+34,1°) была в 1936 году, самая низкая ночью (+8,2°) в 1904 году.

В среду, 14 июля, в Украине без осадков. Ветер юго-восточный и восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 15-20°, днём 30-35°.

В Киеве в среду без осадков. Ветер юго-восточный и восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 18-20°, днём 32-34°.

Утром 12 июля температура воды в Черном и Азовском морях была в пределах 24-26°, в Днепре вблизи Киева - 26°.

Теги: #погода
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