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12:38 12.07.2021

Вскоре проведут оценку готовности к признанию украинских COVID-сертификатов странами ЕС – МИД Украины

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В ближайшее время будет проведена оценка готовности к признанию украинских COVID-сертификатов странами-членами ЕС, сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"Сейчас введено 2 вида сертификата: международный для путешествий (начнет действовать после завершения процедуры признания) и внутренний для использования внутри страны, например, посещения массовых мероприятий. Уже запустили бета-тестирование цифровых COVID-сертификатов в приложения "Дия". В ближайшее время будет проведена оценка готовности к признанию наших сертификатов странами-членами ЕС, после чего состоится официальная оценка от специалистов Еврокомиссии и процесс заключения международных соглашений", - говорится в ответах МИД на распространенные вопросы о путешествиях в 2021 году.

Министерство призывает следить за обновлениями на сайтах Министерства цифровой трансформации и Министерства здравоохранения.

В ведомстве указали, что Украина - одна из первых стран, которая начала коммуникацию со стороной ЕС по внедрению COVID-сертификатов. Параллельно МИД Украины в сотрудничестве с Минздравом и Минцифрой проводит переговоры в двустороннем порядке со странами о взаимном признании международных сертификатов.

Также в МИД Украины подчеркнули, что пока не существует единой системы для всех стран мира или определенных регионов относительно наличия цифровых или бумажных COVID-сертификатов.

"С требованиями по форме COVID-сертификата для въезда в соответствующую страну рекомендуем ознакомиться на портале МИД по ссылке: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/. Выберите страну на интерактивной карте и узнайте детали", - указывается в информации.

МИД Украины отметило, что актуальная информация о правилах въезда для граждан Украины в разные страны мира доступна на том же портале.

"МИД Украины оперативно обновляет информацию об ограничениях и требованиях на онлайн-карте этого ресурса. Рекомендуем до начала поездки за границу (даже если вы приобрели туристическую путевку или тур) проверять условия, чтобы избежать осложнений на границе", - пояснили в министерстве.

Также указывается, что в случае, если въезд граждан Украины в соответствующее государство возможен при предъявлении международного свидетельства о вакцинации от COVID-19, информация о перечне признанных вакцин также размещается на указанном сайте.

"Ищите необходимую информацию в разделе "Режим временного въезда для граждан Украины" по стране, которая вас интересует", - добавили в МИД.

Теги: #оценка #сертификаты #вакцинация
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