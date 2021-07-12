События

12:43 12.07.2021

В Харьковском горсовете прошли обыски по делу о присвоении 5 млн грн, предназначавшихся на продукты для детсадов

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В Харьковском горсовете прошли обыски по делу о присвоении 5 млн грн, предназначавшихся на продукты для детсадов

Правоохранители провели более 30 обысков в рамках уголовного производства о поставке продуктов в дошкольные учреждения Харькова по завышенным ценам.

Как сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры, в ходе обысков, проведенных в помещениях управлений Харьковского горсовета, коммунальной организации и предприятий, а также по месту жительства фигурантов производства, были изъяты бухгалтерские документы и другие доказательства противоправной деятельности.

"По данным следствия, директор коммунальной организации, которая специализируется на поставках продуктов питания в дошкольные учебные заведения, создал преступную схему, к которой привлек должностных лиц Харьковского городского совета и частных предприятий. Действуя в преступном сговоре, указанные лица поставляли товары питания для детей по завышенным ценам", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, директор коммунальной организации способствовал тому, чтобы тендеры на поставку продуктов питания в детские сады выигрывали заранее определенные предприятия и с ними заключались договоры на поставку продуктов.

По данным следствия, на протяжении 2018-2020 годов в дошкольные учреждения, расположенные в разных районах Харькова поставлялись молоко, сыр, масло по завышенным ценам. Сумма присвоенных бюджетных средств составляет более 5 млн грн.

Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 191 (присвоение бюджетных средств) УК Украины.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении лиц, причастных к совершению уголовного преступления.

Теги: #обыски #харьков #горсовет
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