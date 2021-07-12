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12:20 12.07.2021

Рада рассмотрит президентские законопроекты о криминализации контрабанды и об изменениях в работу АМКУ

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Рада рассмотрит президентские законопроекты о криминализации контрабанды и об изменениях в работу АМКУ

Верховная Рада на этой неделе рассмотрит президентский законопроект о криминализации контрабанды №5420, а также депутатский законопроект №5431 с предложениями изменений в работе Антимонопольного комитета (АМКУ), сообщил замглавы комитета парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк (фракция "Голос").

"В повестку дня ставится законопроект №5420 с красивым названием "криминализация контрабанды". Но под этим же названием будут вводиться нормы, которые усилят давление на бизнес", – сказал он в ходе согласительного совещания в понедельник.

Он добавил, что финансовый комитет предложил свои замечания к этому законопроекту.

"То же самое касается другого законопроекта - 5431 (об усовершенствовании деятельности Антимонопольного комитета - ИФ)", – указал Железняк.

При этом парламентарий раскритиковал законопроект, указав, что он предлагает предоставить комитету слишком высокие полномочия, а с другой стороны - снижает его ответственность.

Теги: #рада #законопроекты
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