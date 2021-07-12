Шмыгаль выступит в Раде на часе вопросов правительству в пятницу

Верховная Рада в пятницу во время часа вопросов правительству заслушает премьер-министра Дениса Шмыгаля, сообщил председатель украинского парламента Дмитрий Разумков.

"Я так понимаю, что все будут не против заслушать премьер-министра в пятницу во время часа вопросов правительству", - сказал Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп в понедельник в Киеве.

По словам Разумкова к правительству накопилось много вопросов и парламенту надо знать о планах Кабмина на летние месяцы.