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12:09 12.07.2021

Шмыгаль выступит в Раде на часе вопросов правительству в пятницу

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Шмыгаль выступит в Раде на часе вопросов правительству в пятницу

Верховная Рада в пятницу во время часа вопросов правительству заслушает премьер-министра Дениса Шмыгаля, сообщил председатель украинского парламента Дмитрий Разумков.

"Я так понимаю, что все будут не против заслушать премьер-министра в пятницу во время часа вопросов правительству", - сказал Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп в понедельник в Киеве.

По словам Разумкова к правительству накопилось много вопросов и парламенту надо знать о планах Кабмина на летние месяцы.

Теги: #шмыгаль #рада
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