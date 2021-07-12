Зеленский примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Гуманитарная политика" 13 июля

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 13 июля, примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Гуманитарная политика", который будет проходить в столице два дня, свидетельствует расписание форума, обнародованное на официальном сайте.

Помимо главы государства, участие в форуме 13 июля примут глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, художественный руководитель Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Илья Хржановский (МХЦ "Бабий Яр"), замминистра культуры и информационной политики Светлана Фоменко, глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович и гендиректор МХЦ "Бабий Яр"Максим Яковер и другие.

Первый день форума будет посвящен обсуждению трагедии в Бабьем Яру и Голодомора. Также будет обсуждаться тема национальных общин Украины.

Во второй день форума (14 июля), который будет посвящен темам языка и коренных народов Украины, участие в нем примет министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Об остальных спикерах пока не сообщается.

Аккредитация для участия в форуме "Украина 30. Гуманитарная политика" для журналистов продлится до 14:00 12 июля.