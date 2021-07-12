За беспорядками последних дней в Тбилиси стоят Саакашвили и его сторонники, считает премьер Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что за беспорядками 5-6 июля в Тбилиси, когда агрессивными людьми были избиты более 50 журналистов, стоят радикальные, реваншистские силы во главе с бывшим президентом Михаилом Саакашвили.

"Это был очередной неудачный заговор против государства готовящийся антигосударственными и антицерковными силами, за которыми стоят Саакашвили и его сторонники", - сказал Гарибашвили в понедельник на заседании правительства.

При этом, по мнению премьер-министра, Саакашвили и его радикальная группа причастны как к объявлению проведения марша ЛГБТ-сообщества 5 июля в центре Тбилиси, так и к мобилизации противников этого сообщества.

"Все это делалось для создания в Грузии хаоса, дестабилизации, гражданского противостоянии, через которые Саакашвили и его сторонники пытались прийти к власти. Мы предотвратили эти попытки", - сказал Гарибашвили.

Он коснулся и акции журналистов, потребовавших его отставки, которая прошла в воскресенье.

"Это была классическая антигосударственная, антицерковная и антинародная акция, на которой были выдвинуты не только требования отставки правительства, но и патриарха Илии Второго. Эта акция была организована оппозиционными телеканалами напрямую управляемыми Саакашвили. У этих телеканалов и Саакашвили - одна цель, как можно скорее свергнуть действующую власть", - сказал Гарибашвили.

Он выразил соболезнования семье скончавшегося в воскресенье телеоператора Александра Лашкарава, который 5 июля был избит толпой во время исполнения своих служебных обязанностей.

"К сожалению, этот трагический случай определенные радикальные силы попытались использовать для своих политических целей", - сказал Гарибашвили.